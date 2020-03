Hausach – Flächenbrand

Anzeige

Hausach (ots) – Im Bereich des Biotopes Herrenwald, Nahe der B33, kam es am Donnerstagnachmittag am Waldrand zu einem Flächenbrand. Da zunächst das Ausmaß und die Örtlichkeit nicht näher bekannt war, wurden die Feuerwehren aus Steinach, Haslach, Hausach und Gutach alarmiert. Der Brand, der sich bereits auf einer Fläche von ungefähr 6 Ar ausgebreitet hatte, wurde durch den starken Wind immer wieder angefacht, konnte jedoch durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden. Als mögliche Brandursache kommt eine weggeworfene Zigarettenkippe in Frage.

