Hausach – Gewässerverunreinigung/ Zeugen gesucht

Hausach (ots) – Ein noch Unbekannter hat vermutlich im Verlauf des Dienstages im Gewerbekanal eine noch unbekannte Substanz entsorgt und so das Gewässer mit einem Öl ähnlichem Schmutzfilm verunreinigt. Wie und wo die Substanz in den Gewerbekanal eingeleitet wurde, ist ebenso Gegenstand der Untersuchung, wie die Bestimmung des Stoffes. Zu einem Fischsterben ist es nicht gekommen. Die Wehrleute aus Hausach richteten zwei Sperren ein, um das Wasser so bestmöglich zu säubern. Sollte der Verursacher ermittelt werden, muss sich dieser nun wegen einer Straftat verantworten. Hinweise nehmen die Beamten des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegen.

