Hausach – Hubschraubereinsatz nach medizinischem Notfall

Hausach (ots) – Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam es im Bereich des Radweges in der so genannten Rossbergkurve am Sonntag zu einem Rettungseinsatz bei welchem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Neben einer Streife des Reviers Haslach war auch ein Notarzt und ein Rettungswagen am Ereignisort. /ag

