Hausach, K 5357 – Zur Seite gekippt

Hausach (ots) – Eine 18 Jahre alte VW-Lenkerin hat sich am Mittwochvormittag nach einem mutmaßlich selbst verschuldeten Unfall leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Heranwachsende war gegen 11 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hausach und Fischerbach aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte nach einer Linkskurve mit einer dortigen Böschung. Hierbei kippte der Golf auf die Seite und blieb auf der Fahrerseite liegen. Couragierte Ersthelfer konnten das Auto wieder auf die Räder stellen und die junge Frau aus ihrem Wrack befreien. Der stark beschädigte Wagen dürfte nicht mehr reparabel sein und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hausach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

