Hausach – Kontrolle verloren

Hausach (ots) – Der 33 Jahre alte Fahrer eines ordnungsgemäß zugelassenen Straßenkarts hat sich am Dienstagabend möglicherweise zu einer Ausreizung seines Fun-Fahrzeugs hinreißen lassen. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 33-Jährige gegen 21.20 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt verloren und kollidierte in der Folge mit einem in der Straße „Hinterer Bahnhof“ geparkten BMW. Der Unfallverursacher erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch Kräfte des Rettungsdienstes begab sich der Leichtverletzte selbstständig in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 7.000 Euro.

