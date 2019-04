Polizei rettet Entenküken von der Straße

Anzeige

Die Rettung eines verirrten Entenkükens hat einer Streifenbesatzung in Hausach im Schwarzwald den Arbeitstag versüßt. Wie die Polizei Offenburg meldet, entdeckten die Beamten das Vogelbaby am Mittwochnachmittag in der Hausacher Hauptstraße mitten auf der Fahrbahn.

Da das Küken keine Anstalten machen, sich alleine an den Fahrbahnrand zu retten, fingen die Beamten die junge Ente nach kurzer Verfolgung ein. Da vom Rest der Entenfamilie jede Spur fehlte, brachten die beiden Ordnungshüter ihren gefiederten Freund in die Obhut des Tierschutzvereins.

BNN/ots