Hausach – Mit Hand in Maschine geraten

Hausach (ots) – Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagmorgen in einem Betrieb in der Ferdinand-Reiß-Straße hat sich ein 25 Jahre alter Mann eine Handverletzung zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht werden. Der Mittzwanziger war gegen 8 Uhr an einer Sortiermaschine beschäftigt, als er hierbei mit einer Hand in die Maschinerie geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Wolfach ist ein Verschulden Dritter nicht erkennbar.

