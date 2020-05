Hausach – Mit über einem Kilogramm Marihuana erwischt

Anzeige

Hausach (ots) – Der Polizei ist am vergangenen Donnerstag die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Rauschgifthändlers gelungen. Der Mann wurde gegen 22:15 Uhr mitsamt seiner Fracht von Beamten des Polizeireviers Haslach in der Hauptstraße kontrolliert. Dort hatten die Ordnungshüter den richtigen Riecher bewiesen und den Radfahrer, nachdem dieser zuerst zu flüchten versuchte, angehalten und kontrolliert. Da bei dem 24-Jährigen auch eine Einkaufstasche mit fraglichem Inhalt festgestellt werden konnte, wurde nicht nur der Fahrer, sondern auch sein Gepäck genauer unter die Lupe genommen. Hierbei wurden rund 1,1 Kilogramm Marihuana-Blüten mit einem Marktwert in Höhe von rund 8.000 Euro aufgefunden.

Der 24-Jährige wurde am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/ma

