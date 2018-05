Hausach – Motorradfahrer schwer verletzt

Hausach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag auf der B33 wurde ein 49 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Der Zweiradlenker war ersten Ermittlungen nach gegen 12.40 Uhr von Hausach kommend in Richtung Haslach unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Vorlandstraße dürfte er von einer entgegenkommenden und nach links abbiegenden 60-jährigen Fahrerin eines Opel übersehen und so frontal erfasst worden sein. Der 49-Jährige wurde über den PKW geschleudert und trug schwere Verletzungen davon. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung vor Ort wurde er in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden.

