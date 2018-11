Hausach – Spiegel eingeschlagen

Anzeige

Hausach (ots) – Leichte Verletzungen an seiner Hand hat sich ein 17-Jähriger zugezogen, als er am frühen Donnerstagmorgen seine Wut an einem Spiegel ausgelassen hat. Der Jugendliche hielt sich gegen 1 Uhr morgens in einer Gaststätte in der Hauptstraße auf. Als er vor dem Lokal mit einer namentlich unbekannten Person in Streit geriet, begab er sich zurück an den Schankraum. Mutmaßlich noch aufgebracht von dem Disput schlug er gegen einen dort aufgehängten Spiegel, wodurch dieser zu Bruch ging. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 17-Jährigen einen Wert von fast zwei Promille. Nach einer ärztlichen Erstversorgung wurde der 17-Jährige seinen Eltern übergeben. Er muss sich nun wegen einer Sachbeschädigung verantworten.

