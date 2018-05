Hausach, Steinach – Kurios

Hausach (ots) – Im Zuge einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag stellten die Beamten des Polizeireviers Haslach fest, dass ein 28 Jahre alter VW-Fahrer seinen Wagen gegen 13.40 Uhr unter Drogeneinwirkung durch die Hauptstraße in Hausach gesteuert hatte. Nach Erhebung einer Blutprobe wurde dem Endzwanziger die Weiterfahrt untersagt. Kurz vor 18.30 Uhr kreuzten sich die Wege derselben Beamten und desselben Polos erneut, dieses Mal auf der B 33 in Höhe der Ausfahrt Steinach. Bei der neuerlichen Kontrolle befand sich eine 27 Jahre alte Frau am Steuer des Wagens. Kurioserweise stand die junge Dame gleichfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel, was ein erfolgter Drogentest untermauerte. Auch ihr stand eine Blutentnahme bevor. Nun müssen sich beide wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3932054