Hausach – Streit eskaliert

Hausach (ots) – Eine Auseinandersetzung in Hausach war der Grund, dass gestern Nachmittag eine 18-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Aus bisher unbekannten Gründen stritten sich die junge Dame und ein Mann, welcher laut Zeugenaussagen versucht haben soll, sie an den Haaren in sein Auto zu ziehen. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der 20-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Pkw, wurde aber zuhause von Beamten des Polizeireviers Haslach angetroffen. Es erwartet ihn eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe des Streits dürften in familiären Problemen zu suchen sein.

