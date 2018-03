Hausach – Unbekannte Brandursache

Hausach (ots) – Wie genau es in den frühen Freitagmorgenstunden am Kinzigufer bei Frohnau zu einem Brand gekommen war, ist noch unklar. Fest steht bislang, dass sich kurz nach 2 Uhr an dortigen Bäumen abgeladene Grünabfälle entzündeten, was Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr und des Polizeireviers Haslach auf den Plan rief. Ob letztlich ein Sachschaden entstanden ist, bedarf der weiteren Abklärungen durch die Beamten des Polizeipostens Wolfach.

