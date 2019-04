Hausach – Wohnmobile und Wohnwägen im Visier von Einbrecher

Anzeige

Hausach (ots) – Unbekannte Einbrecher sind am Wochenende mehrfach in eine Lagerhalle in der Inselstraße eingedrungen und haben sich an darin abgestellten Wohnmobilen und Wohnwägen zu schaffen gemacht. Nach bisherigen Feststellungen dürften die unerwünschten Besucher zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen drei Mal aktiv gewesen sein. Bislang sind den Ermittlern sieben aufgebrochene Wohnwägen und Wohnmobile bekannt. Was im Einzelnen aus den Campern fehlt, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der verursachte Sachschaden dürfte beträchtlich sein und im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 bei den Beamten des Polizeipostens Wolfach.

/wo

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4246298