Hausach – Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Hausach (ots) – Ein Unbekannter hat im Verlauf des Mittwochmittags einen auf einem Parkplatz in der Abt-Speckle-Straße geparkten Fiat beschädigt und so einen Schaden von rund 300 Euro verursacht. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Wolfach dürfte es der Vandale wohl nicht auf die in dem Wagen befindlichen Wertgegenstände abgesehen haben, weshalb ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet wurde. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07834 8357-0 um Zeugenhinweise.

