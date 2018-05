Hausach – Zeugenaufruf nach Unfall mit Segway

Hausach (ots) – Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer war am Montagmorgen auf dem Radweg von Hausach kommend in Richtung Fischerbach unterwegs, als ihm auf Höhe eines Kieswerks der noch unbekannte Fahrer eines Segways entgegenkam. Dieser sei gegen 11.15 Uhr so weit auf die Fahrbahn des 15-Jährigen geraten, dass dieser eigenen Angaben zufolge einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver auf den angrenzenden Grünstreifen verhindern konnte. Hierbei stürzte der Jugendliche und zog sich leichte Verletzungen zu. Der noch unbekannte Fahrer des selbstbalancierenden Transportmittels suchte anschließend das Weite. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07832-975920 um Kontaktaufnahme.

