Hausach – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Hausach (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hat im Verlauf des Mittwochmorgens auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße „Hinterer Bahnhof“ einen geparkten Mercedes beschädigt und so einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14 Uhr suchte er nach dem Malheur das Weite, ohne den Vorfall zu melden und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am beschädigten Benz blieben lediglich rote Lackantragungen zurück. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer: 07832 97592-0 erbeten.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4439505