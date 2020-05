Heidelsheim – Technischer Defekt löst Brand in Schuppen aus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Ladegerät geriet am Dienstagmittag ein Schuppen in Heidelsheim in Brand.

Gegen 12:40 Uhr wurde das Feuer in der Heidolfstraße durch die Anwohner bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Wehr aus Heidelsheim konnte durch das Rasche einschreiten ein übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Eine 20 Jahre alte Hausbewohnerin zog sich bei den Löschversuchen eine leichte Rauchgasintoxikation zu und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4601323 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4601323