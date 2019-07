Heimsheim – Aufmerksame Sparkassenangestellte verhindert Enkeltrickbetrug

Anzeige

Heimsheim (ots) – Bereits am vergangenen Donnerstagmittag, 25.07.2019, erhielt eine 81 Jahre alte Frau aus Heimsheim einen Anruf einer männlichen Person, welche sich mit dem Namen ihres existierenden Enkels ausgab. Er soll in Stuttgart einen Unfall gehabt haben und sein Unfallgegner, ein angeblicher Anwalt, würde eine sechsstellige Summe einfordern. Die Geschädigte schenkte dem Anrufer Glauben und signalisierte auf der Bank 12.000 Euro abheben zu können. Obwohl ihr der Täter auftrug in der Sparkasse nichts über den Sachverhalt zu erzählen, erklärte sie später der Sparkassenmitarbeiterin, dass das Geld für ihren Enkel sei. Geistesgegenwärtig verweigerte die Angestellte der Sparkasse, bei der unlängst durch die Polizei gerade zu diesem Thema eine Schulung durchgeführt wurde, eine Auszahlung des Geldes, weshalb die Frau ohne Bargeld wieder nach Hause ging. Ein Anruf beim richtigen Enkel beseitigte die letzten Zweifel, dass sie nur knapp den Betrügern aufgesessen wäre.

