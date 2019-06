Heimsheim – Betrunkener Autofahrer überfährt Kreisverkehr

Anzeige

Enzkreis (ots) – Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte bereits am vergangenen Samstagabend (08.06.2019) ein betrunkener Autofahrer auf der Landesstraße L1134 bei Heimsheim, als er aufgrund seiner Alkoholisierung über einen Kreisverkehr fuhr. Da dabei auch ein Fahrradfahrer gefährdet worden sein soll, ist die Polizei nun auf der Suche nach diesem.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 57-jährige Fahrer eines Nissans gegen 22:25 Uhr die L1134 von Mönsheim kommend in Richtung Heimsheim. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr verlor er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überfuhr er zunächst die Mittelinsel des Kreisverkehrs sowie eine weitere Verkehrsinsel, bevor sein Fahrzeug ins Schleudern und erst an einem Fahrradweg zum Stillstand kam.

Ein auf den Unfall aufmerksam gewordener Zeuge verständigte umgehen die Polizei. Dieser gab bei seiner Vernehmung an, dass durch das schleudernde Fahrzeug ein vorbeikommender Fahrradfahrer gefährdet wurde. Der Zweiradfahrer war beim Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort.

Ein Alkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von über 1,8 Promille. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein des 57-Jährigen einbehalten.

Am Nissan sowie am Kreisverkehr und den darauf befestigten Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro.

Da der unbekannte Fahrradfahrer bislang nicht ermittelt werden konnte, wird dieser sowie eventuelle weitere Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

