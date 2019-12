Heimsheim – Einbrecher stehlen Schokonikoläuse und Äxte

Anzeige

Enzkreis (ots) – In das Feuerwehrhaus sowie in eine Wohnung ist über die Weihnachtsfeiertage in Heimsheim eingebrochen worden.

In der Zeit vom 24. Dezember, 13:30 Uhr, bis zum 26. Dezember, 13:30 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Feuerwehrhaus in der Steinstraße verschafft. Dort entwendete der Eindringling neben 200 Euro Bargeld und einem Brandmeldeempfänger auch fünf Schokoladennikoläuse. Einen der Nikoläuse verspeiste er offensichtlich direkt vor Ort. Nach derzeitigem Kenntnisstand beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 1.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Morgen des 25. Dezembers in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Klaffstein“. Hierbei drang der ebenso noch unbekannte Täter gegen 1:00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung ein, während deren Inhaber nicht zuhause war. Es wurden unter anderem eine größere Menge Münzgeld, zwei Äxte und mehrere Pakete entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Zeugen, welche die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

