Heimsheim – Einbruch in zwei Kindergärten

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr und Sonntagvormittag, 10:30 Uhr in zwei Kindergärten in der Bloßenbergstraße und Lailbergstraße eingebrochen.

Die Täter verschafften sich in beiden Fällen Zugang zu den Tagesstätten, indem sie die Terrassentüren mit einem Werkzeug aufhebelten. Im Inneren begaben sich die Eindringlinge jeweils auf direktem Weg in die Büroräumlichkeiten, wo sie diverse elektronische Gegenstände sowie Bargeld entwendeten. Zudem nahmen die Langfinger mehrere Rucksäcke der Angestellten an sich, bevor sie unerkannt fliehen konnten.

Bei den beiden Taten wurde Diebesgut in Höhe von etwa 2.000 Euro erbeutet. Der durch die Einbrüche entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

