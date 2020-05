Heimsheim – Ermittlungen wegen Verdachts auf Tierquälerei

Anzeige

Heimsheim (ots) – Nachdem mehrere Kühe eines Landwirtes in Heimsheim verdächtige Verletzungen aufwiesen, hat das Polizeirevier Mühlacker nach Bekanntwerden der Vorfälle Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag waren dem Landwirt immer wieder Verletzungen an seinen im Bereich des Malmsheimer Pfads weidenden Kühen aufgefallen, welche von Schüssen herrühren könnten. Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten an den Tieren in der Folge Verletzungen fest, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch eine Druckluftwaffe oder ähnlichem verursacht wurden. Hinweise auf einen Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

