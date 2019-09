Heimsheim – Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Heimsheim (ots) – Zu einem Unfall nach einer Vorfahrtsverletzung kam es am Sonntag gegen 19.30 Uhr in Heimsheim an der Kreuzung der Pforzheimer Straße/Im Dörfle.

Nach den Feststellungen der Polizei war ein 62-Jähriger Pkw-Fahrer an der Einmündung Im Dörfle/Pforzheimer Straße unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines 60 Jahre alten Autofahrers, der auf der Pforzheimer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der 60-Jährige verletzte sich dabei leicht an seiner Schulter. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 9.500 Euro.

