Heimsheim – Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Heimsheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am späten Sonntagabend in ein Firmengebäude in der Römerstraße einzudringen. Beim Einschlagen einer Fensterscheibe gegen 23.30 Uhr, löste sofort ein akustischer und optischer Alarm aus, weshalb der Täter vermutlich von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 07041 96930 an das Polizeirevier Mühlacker.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4257091