Heimsheim – Wohnungseinbruch

Heimsheim (ots) – Unbekannte sind am Montag zwischen 15.00 Uhr und 18.45 Uhr in ein Wohnhaus der Panoramastraße in Heimsheim eingedrungen. Bei der Rückkehr der Eigentümer standen die Haus- samt Terrassentür offen und Schränke sowie Schubladen waren durchwühlt. Was im Einzelnen abhandenkam, ist derzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4437477