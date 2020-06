Heumaden – Zeugenaufruf nach Brandstiftung an geparktem Fahrzeug

Anzeige

Calw (ots) – Am frühen Montagmorgen, gegen 05:00 Uhr, brannte der Heckbereich eines BMW in der Breite Heerstraße. Zwei weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des brennenden Fahrzeugs wurden ebenfalls aufgrund der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Feuerwehr Pforzheim konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro Nach derzeitigem Stand der Ermittlung geht die Kriminalpolizeidirektion Calw von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444 zu melden.

