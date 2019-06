Höfen an der Enz – Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Anzeige

Höfen an der Enz (ots) – Bei einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr wurden am Mittwochspätnachmittag drei Personen zwischen Höfen und Langenbrand verletzt. Um 17.30 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Audi-Fahrer die Landstraße 343 von Höfen in Fahrtrichtung Langenbrand. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A4 eines 51-Jährigen und der dahinter folgenden 53-jährigen Fordfahrerin. Der 77-Jährige wurde durch die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Die drei beteiligten Pkw wurden mit einem Gesamt-Unfallschaden von geschätzten 30.000 Euro abgeschleppt.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4290632