Höfen an der Enz – Einbruch in Firma

Calw (ots) – Unbekannte sind von Sonntag auf Dienstag in eine Firma in Höfen an der Enz eingedrungen.

Die Einbrecher hebelten ein Tor des in der Straße „Gräfenau“ befindlichen Unternehmens auf und verschafften sich so Zugang. Innerhalb der Firma durchsuchten die Täter mehrere Schränke, entwendeten jedoch nichts. Die Höhe des am Gebäude entstanden Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen, welche die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wildbad unter 07081 93900 zu melden.

