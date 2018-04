Höfen an der Enz – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Höfen (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 16:00 Uhr in der Hindenburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Motorradfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 46-Jährige Fiat-Fahrer an einem am Straßenrand parkenden Fahrzeug vorbeifahren und kollidierte dabei mit dem 53-jährigen Suzuki-Fahrer, der bereits zum Überholen angesetzt hatte und sich neben dem Fiat befand. Durch die Berührung mit dem Pkw stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Er kam zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens am Pkw und am Motorrad wird insgesamt auf 1800 Euro geschätzt.

