Höfen an der Enz – Seniorin wird von Auto überrollt und erliegt ihren schweren Verletzungen

Höfen an der Enz (ots) – Am späten Samstagmorgen hat sich in Höfen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 84-jährige Fußgängerin inzwischen ihren Verletzungen erlegen ist.

Eine 65-jährige Autofahrerin hatte gegen 11 Uhr von einem Parkplatz in der Hindenburgstraße rückwärts ausgeparkt. Nach derzeitigem Kenntnisstand überrollte der Wagen dabei die Fußgängerin. Ob die 84-Jährige durch das Fahrzeug zunächst umgestoßen und dann überrollt wurde oder ob sie zum Zeitpunkt des Unfalls bereits beispielsweise wegen eines vorausgegangenen Sturzes auf dem Boden lag, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach dem Unfall hoben mehrere Ersthelfer das Auto zur Seite, um die darunterliegende Fußgängerin zu retten und Erste Hilfe zu leisten. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Montag an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Zeugen, insbesondere der Fahrer eines grünen Viehtransporters, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

