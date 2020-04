Höfen an der Enz – Unfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Anzeige

Höfen an der Enz (ots) – Am Sonntagnachmittag hat sich ein Verkehrsunfall entlang der Straße Eyachtal ereignet, bei dem eine 29-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt wurde.

Gegen 14:30 Uhr befuhr die 29-jährige Motorradfahrerin die Strecke in Fahrtrichtung Eyachmühle, während ein 44-jähriger Toyotafahrer auf Höhe des Stadtbrunnens seinen Pkw wenden wollte. Hierzu fuhr er zunächst von der angrenzenden Parkbucht auf die Straße und ließ seinen Pkw anschließend etwas zurückrollen. Die 29-Jährige setzte mit ihrem Motorrad zum Vorbeifahren an, als der Autofahrer plötzlich losfuhr. In der Folge musste die Motorradfahrerin abbremsen, sodass sie zu Fall kam. Durch den Sturz verletzte sich die 29-Jährige leicht. An den Fahrzeugen ist kein Sachschaden entstanden.

Lena Bischoff, Pressestelle

