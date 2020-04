Höfen an der Enz – Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Höfen an der Enz (ots) – Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochfrüh in ein Wohnhaus in der Schönblickstraße einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Wildbad, Tel. 07081 9390-11, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

