Hofweier – Ermittlungen aufgenommen

Anzeige

Hofweier (ots) – Ein mutmaßlicher Diebstahl am Samstagabend auf einem Baustellengelände in der Isaak-Blum-Straße blieb im Zeitraum zwischen 20.45 Uhr und 21.20 Uhr nicht unbemerkt. Nach derzeitigem Sachstand machte sich ein 63 Jahre alter Mann an einem auf einer Baustelle geparkten Transporter zu schaffen, indem er die Scheibe der Beifahrerseite einschlug. Auf was er es hierbei abgesehen hatte, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Vorfall wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet, weshalb ein Arbeiter auf das kriminelle Treiben aufmerksam wurde und den mutmaßlichen Langfinger bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4587538 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4587538