Hohberg, A 5 – Diesel abgezapft

Hohberg (ots) – Noch unbekannte Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem neben der Autobahn auf dem Parkplatz ´Korb´ abgestellten Sattelzug rund 500 Liter Diesel abgezapft. Der so verursachte Sach- und Diebstahlschaden dürfte etwa 700 Euro betragen.

