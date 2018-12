Hohberg – Aufgefahren

Anzeige

Hohberg (ots) – Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagabend, als ein Seat-Fahrer auf der Bundesstraße von Elgersweier kommend nach links abbiegen wollte. Hierbei musste der Autofahrer wegen entgegenkommender Fahrzeuge anhalten. Eine nachfolgende Renault-Lenkerin bemerkte dies zu spät und krachte in das Heck ihres bremsenden Vordermannes. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

