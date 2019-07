Hohberg – Hinterrad blockiert

Anzeige

Hohberg (ots) – Beim Befahren der abschüssigen Vogelstraße hat am Montagabend gegen 19:30 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen das Hinterrad des Pedelec eines 73-jährigen Mannes blockiert. Die Folge war ein Sturz, wobei sich der Mittsiebziger leichte Verletzungen zuzog. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Offenburg. Der entstandene Sachschaden an dem Zweirad beträgt ungefähr 500 Euro.

/gü

