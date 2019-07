Hohberg, Hofweier – Betrunkener Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen

Anzeige

Offenburg (ots) – Nach einem Zeugenhinweis ist es den Beamten des Polizeipostens Hohberg am Montagnachmittag gelungen, einen alkoholisierten Rollerfahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Der 37-Jährige war gegen 16:15 Uhr in Schlangenlinien fahrend auf der Freiburger Straße in Richtung Niederschopfheim unterwegs. Ein Alkoholtest erbrachte im Zuge einer anschließenden Überprüfung einen Wert von nahezu zwei Promille. Wie sich bei den weiteren Recherchen herausstellte, kam es bereits eine gute Stunde zuvor in der Platanenallee in Offenburg zu einer brenzligen Situation. Dort soll der 37-Jährige kurz nach 15 Uhr mit seinem Roller einen Bus überholt haben und hierbei fast mit diesem zusammengestoßen sein. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Einen Führerschein besitzt er nicht.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4324810