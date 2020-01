Hohberg, Hofweier – Brennholz in Brand geraten, gibt es Zeugen?

Anzeige

Hohberg, Hofweier (ots) – Wie am Donnerstagabend Brennholz auf einem Feldweg zwischen der Hindenburgstraße und der Straße „Windenloch“ in Brand geraten konnte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass kurz nach 22 Uhr circa fünf Ster Holz den Flammen zum Opfer fielen. Nach bisherigen Feststellungen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hohberg konnten das Feuer ablöschen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann oder generell in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07808 91948-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Hohberg.

