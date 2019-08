Hohberg, Hofweier – Eingebrochen

Anzeige

Hohberg, Hofweier (ots) – Die Abwesenheit der Bewohner machte sich am Dienstag offenbar ein unbekannter Langfinger zu Nutze, als er im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 20 Uhr in das Anwesen in der Straße `Untere Lissen´ einbrach. Offenbar über ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoss verschaffte sich der Täter Zugang zu dem Haus und durchsuchte sämtliche Stockwerke. Ob auch Beute gemacht wurde, ist bislang unbekannt. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben, nach der Spurensicherung durch ihre Kollegen der Kriminaltechnik, die Ermittlungen aufgenommen.

