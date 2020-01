Hohberg, Hofweier – Gewächshaus in Brand geraten

Anzeige

Hohberg (ots) – Rund 500 Euro Sachschaden ist die Folge eines Brandes am Dienstagvormittag in einem Gewächshaus im ‚Kniebisgründle‘. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Eigentümer unmittelbar vor dem Feuerausbruch einen im Gewächshaus befindlichen Gasofen in Betrieb gesetzt haben. Möglicherweise aufgrund eines geplatzten Zuführungsschlauches geriet die verwendete Gasflasche gegen 11:10 Uhr in Brand und entzündete Teile des Gewächshauses. Hinzugerufene Wehrleute aus Hofweier ließen die Gasflasche außerhalb des Gewächshauses kontrolliert abbrennen. Verletzt wurde niemand.

