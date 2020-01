Hohberg, Hofweier – Mehr Sachschaden als Beute

Anzeige

Hohberg, Hofweier (ots) – Ein Sach- und Diebstahlschaden, der nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich liegen dürfte, entstand zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen bei einem Einbruch in der Franckensteinstraße. Zwischen 20 Uhr und 7 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem dortigen Anwesen und brach dabei eine Türe auf, um ins Innere zu gelangen. In den dort leerstehenden Büroräumlichkeiten konnte jedoch keine Beute gemacht werden, weshalb der Zugang zu Praxisräumen im darüber befindlichen ersten Stock aufgebrochen wurde. Nachdem dort sämtliche Schränke durchsucht wurden, konnte durch den nächtlichen Besucher der Inhalt zweier Kassen an sich genommen werden, woraufhin er das Weite suchte. Nach der Spurensuche durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens Hohberg die Ermittlungen aufgenommen. Während sich der Diebstahlsschaden im dreistelligen Bereich bewegt, dürften die Beschädigungen um ein vielfaches höher liegen.

/sr

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4486939 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4486939