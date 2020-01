Hohberg, Hofweier – Mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen

Anzeige

Hohberg (ots) – Unter anderem dürfte es dem unverzüglichen Einschreiten einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Offenburg zu verdanken gewesen sein, dass zwei mutmaßliche Einbrecher nach ihrem Einsteigen in eine Apotheke am späten Mittwochabend dingfest gemacht werden konnten. Das Duo war gegen 23.40 Uhr mit Werkzeug gewaltsam in die Filiale in der Franckensteinstraße eingestiegen und wurde hierbei von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die richtigerweise nicht zögerte, den Notruf zu wählen. Eine zufällig in der Nähe befindliche Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes war wenig später vor Ort, stellte die beiden 28 und 31 Jahre alten Männer und erklärte ihnen die vorläufige Festnahme. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Die mutmaßlichen Langfinger sehen sich nun mit einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls konfrontiert.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4493462 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4493462