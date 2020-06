Hohberg, Hofweier – Nach Unfall verletzt

Anzeige

Hohberg, Hofweier (ots) – Ein Unfall hat am Sonntagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Hofweier und Höfen zu einem Verletzten geführt. Ein sechsjähriger Junge war hierbei gegen 17.15 Uhr mit seiner Schwester und den Eltern mit dem Fahrrad unterwegs, als die Familie unweit eines dortigen Bauernhofs nach rechts in die Straße „Binzburghöfe“ einbiegen wollte. Das Kind dürfte hierbei nach bisherigen Erkenntnissen zu spät abgebremst haben, weshalb es mit einem am rechten Fahrbahnrand fahrenden VW kollidierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich das Kind und wurde mit dem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

