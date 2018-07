Hohberg, Hofweier – Unfallhergang unklar, Polizei sucht Zeugen

Hohberg, Hofweier (ots) – Die Beamten des Polizeipostens Hohberg erhoffen sich im Zusammenhang mit einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Freiburger Straße Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Fahrerin eines Renault Megane gegen 16 Uhr von der Freiburger Straße nach links in die Binzburgstraße abgebogen und wurde hierbei von dem Fahrer eines schwarzen Smarts überholt. Hierbei kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Autos. Weil die Schilderungen der Beteiligten über den Unfallverlauf differieren, bitten die Ermittler, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 melden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert.

