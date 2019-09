Hohberg, Hofweier – Versuchter Einbruch

Anzeige

Hohberg (ots) – Unbekannte versuchten in der Nacht auf Donnerstag, in einen Discounter in der Binzburgstraße einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Hohberg dürften die ungebetenen Besucher zwischen 21 Uhr und 7 Uhr mit Werkzeugen an der Stahltür hantiert haben. Letztlich scheiterten sie jedoch mit ihrem Vorhaben und suchten ohne Beute das Weite. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

