Hohberg, Hofweier – Viele Scherben

Hohberg, Hofweier (ots) – Der Eigentümer zweier in der Frankensteinstraße abgestellten Lastzüge wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen Opfer einer Straftat. An beiden Fahrzeugen wurden die seitlichen Dreiecksfenster eingeschlagen, um an Diebesgut zu gelangen. Aus einem der beiden Lastwagen wurden verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von rund 300 Euro entwendet. Die Innenausstattung des zweiten Wagens blieb unberührt. Zu dem genannten Diebstahlschaden wird ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro geltend gemacht. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen eingeleitet.

