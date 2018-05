Hohberg – Roller contra Transporter

Hohberg (ots) – Der 42 Jahre alte Lenker eines Rollers verletzte sich bei einem Unfall am Dienstag schwer. Er befuhr gegen 17.30 Uhr die Ritterstraße von Niederschopfheim in Richtung Diersburg, als ihm kurz nach dem Ortsende ein Transporter entgegenkam. Der 42-Jährige streifte vermutlich mit einem Teil seines Zweirades die Grasnarbe und kam dadurch ins Schleudern, sodass er frontal gegen den entgegenkommenden Wagen prallte und sich schwer verletzte. Zur Behandlung wurde er in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 5.000 Euro. /ma

