Hohberg – Weggerollt

Hohberg (ots) – Das Wegrollen eines Mercedes sorgte am Donnerstagabend für einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer des Wagens hatte diesen gegen 20:30 Uhr vor einem Anwesen in der Dorfstraße abgestellt, als sich das Fahrzeug in Bewegung setzte und rückwärts auf einen weiteren Mercedes rollte. /hm

