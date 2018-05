Hohenwart – Schwer verletzter Motorradfahrer

Hohenwart (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 4556 von Hohenwart kommend in Fahrtrichtung Unterreichenbach, kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der Kradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zur Bergung und Fahrbahnreinigung wurde die Strecke unter dem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Neuhausen, Schellbronn und Unterreichenbach gesperrt.

Stefan Kühn , Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3942568